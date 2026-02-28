Απίστευτος Καραλής στην Παιανία: Πέταξε στα 6,17μ και “διέλυσε” το πανελλήνιο ρεκόρ – Δείτε βίντεο

Διαστημική εμφάνιση πραγματοποιεί ο Εμμανουήλ Καραλής στην πρώτη ημέρα των τελικών στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αρχικά με άλμα στα 6,07μ κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6,05μ και στη συνέχεια έβαλε τον πήχη στα 6,17μ.

Δεν τα κατάφερε με την πρώτη αλλά με τη δεύτερη ξεπέρασε τα 6,17μ και έδειξε ότι μπορεί να ελπίζει ακόμη και σε κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ εάν συνεχίσει με αυτό τον ρυθμό!

Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 6,30μ και ανήκει στον Μόντο Ντουπλάντις.

Παράλληλα, η επίδοση αυτή τον έφερε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ξεπερνώντας το 6,06μ. που είχε σημειώσει ο Μόντο Ντουπλάντις.