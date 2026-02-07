Υπόθεση εξαφάνισης Λόρας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη διαδρομή της σε Ελλάδα και Γερμανία

Νέα στοιχεία και εκτιμήσεις γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ενισχύοντας το σενάριο ότι η ανήλικη δεν κινήθηκε μόνη της, αλλά έλαβε βοήθεια τόσο στην Ελλάδα όσο και μετά την άφιξή της στη Γερμανία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει ο ίδιος αλλά και με όσα του έχει μεταφέρει η οικογένεια, στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο οργανωμένο υποστηρικτικό περιβάλλον για τη Λόρα, γεγονός που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να έχει βοηθηθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά και οι κινήσεις της ανήλικης δεν παραπέμπουν σε αυθόρμητη φυγή χωρίς καθοδήγηση.

Κλειδί η διαδρομή που ακολούθησε η Λόρα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διαδρομή που ακολούθησε στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταφερθεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου, όπου, όπως εκτιμάται, συνέβη κάτι καθοριστικό. Εκεί φαίνεται πως ήρθε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο που ενδεχομένως τη βοήθησε οικονομικά ή της παρείχε κινητό τηλέφωνο.

Τη σκέψη αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, η ανήλικη μιλούσε ρωσικά στο τηλέφωνο κατά τη μεταφορά της προς το αεροδρόμιο, χρησιμοποιώντας συσκευή διαφορετική από εκείνη που είχε αγοράσει προηγουμένως.

Παράλληλα, ο δικηγόρος εκτιμά ότι πέρα από το άτομο που φέρεται να τη βοήθησε στην Αθήνα, είναι πιθανό να υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο στη Γερμανία που τη συνδράμει, με το οποίο ενδέχεται να διαμένει στο ίδιο σπίτι.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μπενετάτος απάντησε και σε δημοσιεύματα που κατηγορούν τους γονείς για αδράνεια. Όπως ξεκαθάρισε, οι γονείς έχουν εξαντλήσει κάθε ανθρώπινο μέσο αναζήτησης: έχουν μεταβεί επανειλημμένα στην Αθήνα, έχουν ερευνήσει ξενοδοχεία και περιοχές όπου καταγράφηκε η παρουσία της Λόρας, ενώ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελληνικές και τις γερμανικές Αρχές. Ο πατέρας της ανήλικης ήταν εκείνος που ενημερώθηκε από τη Lufthansa ότι η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Φρανκφούρτη, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε επισήμως και από τις Αρχές.

Διαθέτει περιορισμένα χρήματα

Η μητέρα της Λόρας περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες της οικογένειας στην Αθήνα, τονίζοντας ότι αναζήτησαν το παιδί τους σε σταθμούς, αεροδρόμια και διάφορες περιοχές, παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζαν καλά την πόλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ανήλικη διέθετε περιορισμένα χρήματα και είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, στοιχείο που, σύμφωνα με την οικογένεια, ενισχύει την εκτίμηση ότι κάποιος τη συνδράμει. Οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν μετά τη Φρανκφούρτη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση, ενώ επισημαίνεται ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των αεροδρομίων διατηρείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, νέα μαρτυρία από τη Γερμανία κινητοποίησε την ελληνική ομογένεια. Κάτοικος της Στουτγκάρδης ανέφερε ότι είδε κοπέλα που έμοιαζε με τη Λόρα στην περιοχή Κίλεσμπεργκ, ένα εύπορο προάστιο της πόλης. Σύμφωνα με την περιγραφή, η νεαρή κοπέλα ήταν μόνη, φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε σακίδιο στην πλάτη, χωρίς να δείχνει χαμένη ή σε πανικό.

Η οικογένεια, μέσω του δικηγόρου της, απευθύνει για ακόμη μία φορά έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή τις γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, καθώς και με την εκπομπή. Παράλληλα, απευθύνεται και στη ίδια τη Λόρα, ζητώντας της, με οποιονδήποτε τρόπο, να επικοινωνήσει και να διαβεβαιώσει ότι είναι καλά.

Όπως τονίζεται, το μόνο που επιθυμούν οι γονείς είναι να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν είναι παγιδευμένο.