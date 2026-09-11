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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής

Αρχείο Intime
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε 40 λεπτά.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Αττική Φωτιά

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