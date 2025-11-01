Βορίζια Ηρακλείου: Βεντέτα με νεκρούς και τραυματίες, φρούρια τα νοσοκομεία και φόβοι για αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου, μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δυο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περισσότεροι από δέκα τραυματίες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει, καθώς σύμφωνα με πληροφόρηση από την περιοχή, υποστηρίζεται πως τραυματίες μεταφέρονταν και με ιδιωτικά μέσα. Μάλιστα ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγω ότι ο αριθμός των νεκρών είναι ήδη στους τρεις.

Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Κρήτη θα μεταβεί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κλιμάκιο της υπηρεσίας, ενώ επι ποδός όλες οι ειδικές δυνάμεις της Κρήτης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση να δοθεί συνέχεια σε αυτό που έγινε σήμερα και γι αυτό θα πραγματοποιηθούν έρευνες και έφοδοι όπου χρειαστεί και σε άλλα χωριά για να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στα νοσοκομεία που μεταφέρθηκαν οι τραυματίες

Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή (57 ετών) και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Το χρονικό του μακελειού στο χωριό με τους νεκρούς και τους τραυματίες

Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή. Πάντως η ένταση φαίνεται ότι είχε αρχή, την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.

Όλα δείχνουν πως μια παλιά βεντέτα μεταξύ τους έχει αναβιώσει και πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει σύνδεση και με ένα επεισόδιο με μαχαίρι, πριν από έναν χρόνο.

Η αγορά του σπιτιού, η βόμβα και η βροχή από σφαίρες

Σύμφωνα με το creta24, πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, όταν η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στο πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού. Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση.

Τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε όπως φαίνεται ως αντίποινα. Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να μετατραπεί όλο το χωριό σήμερα σε φαρ ουέστ με τις δύο οικογένειες να επιχειρούν να λύσουν τις διαφορές τους με τη χρήση καλάσνικοφ και όπλων, καθώς οι πυροβολισμοί έπεσαν βροχή προκαλώντας το θάνατο τον τραυματισμό ανθρώπων.