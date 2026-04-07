Τροχαίο με δύο ΙΧ στη Μουδανιών – Θεσσαλονίκης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Τρίτης (7/4) στη Μουδανιών-Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την Βούλγαρη στην έξοδο για Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. οχήματα, στο ρεύμα εισόδου της πόλης. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.