ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) στον ΒΟΑΚ, στο 13ο χιλιόμετρο Χανίων-Κισσάμου, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και ανασύρθηκε νεκρή, ενώ τρία άτομα έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η Τροχαία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

ΒΟΑΚ Τροχαίο δυστύχημα

