Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του έπεσε σε χαντάκι – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο “Δέδης”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το δυστύχημα συνέβη όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 76χρονος φέρεται να είχε χάσει τις αισθήσεις του πριν καν συμβεί η εκτροπή του οχήματος, κάτι που εξετάζεται ως βασικό σενάριο για την πρόκληση του τραγικού συμβάντος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς. Συγκεκριμένα, 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα από το παραμορφωμένο όχημα. Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, η σορός του 76χρονου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Η Τροχαία Καστοριάς διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

Καστοριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

