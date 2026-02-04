MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ στην περιοχή της Σίνδου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κ. Εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στη Βουλή η ιστορική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Ξεκινάει αύριο η συζήτηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Πατέρας 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο: Το πού ήταν μπλεγμένος ο γιος μου το ξέρει η μάνα του και η σύντροφός του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Εξαφάνιση Λόρα – Η απάντηση της Lufthansa για την 16χρονη: “Ταξίδεψε μόνη της για την Γερμανία, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Η Εθνική πόλο γυναικών πληγώθηκε στα πέναλτι από την Ουγγαρία και θα παλέψει για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Νέα Πέραμος: Δύο εγκλήματα στην οικογένεια του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός – Η άγρια δολοφονία του θείου του το 1999

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Ημερίδα πρόληψης του καρκίνου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης