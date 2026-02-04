Τραγωδία στη Χίο: “Ανασύραμε 12 πτώματα – εικόνες που δεν περιγράφονται με λόγια”, συγκλονίζει δύτης της επιχείρησης διάσωσης

Σοκ και θλίψη προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη φονική σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς.

Ένας από τους δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το μοιραίο βράδυ, κάνοντας λόγο για εικόνες που δύσκολα μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας στο chiosin.gr, ανέφερε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του ανέσυραν από το σημείο του δυστυχήματος συνολικά 12 σορούς. «Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα, τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση ήταν πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι δύτες προσπαθούσαν να ελέγξουν αν υπήρχαν σημάδια ζωής σε κάθε άτομο που ανασύρθηκε, όμως κανείς δεν είχε ζωτικές λειτουργίες. «Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες ήταν μόλις έξι μέτρων και στο εσωτερικό του βρίσκονταν περίπου 40 άτομα στοιβαγμένα, ενώ ήταν ημιβυθισμένο και γεμάτο νερά. «Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό», πρόσθεσε.