Τραγωδία στη Χίο: Συλλαμβάνεται ο Μαροκινός διακινητής – Τον αναγνώρισαν οι μετανάστες

Με εντολή του εισαγγελέα της Χίου θα συλληφθεί ο Μαροκινός που επέβαινε στη βάρκα των μεναναστών που ναυάγησε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της ακτής Μυρσινίδι με αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν συνολικά 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο Λιμενικοί. Ο Μαροκινός έχει αναγνωριστεί ότι είναι ο διακινητής των παράνομων μεταναστών. Σημειώνεται ότι όλοι οι μετανάστες που επέβαιναν στη λέμβο ήταν Αφγανοί.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα «χτενίζουν» την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα «φωτίσουν» τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση. Στο μεταξύ, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, όσο και για το τι ακριβώς προηγήθηκε.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.