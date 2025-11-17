Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε διαμέρισμα σε περιοχή της Πυλαίας και συγκεκριμένα στην οδό Ζαΐμη ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: