Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – Είχε πάει για φαγητό με την οικογένειά του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τις οικογένειες και τους φίλους του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ο άτυχος νεαρός παρασύρθηκε θανάσιμα από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος, ο οποίος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στον δρόμο από τη Βραυρώνα προς τη Ραφήνα.

Σύμφωνα με μαρτυρία στενού φίλου της οικογένειας στο newsit.gr, ο πατέρας του 24χρονου βρισκόταν στο χωριό όταν ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό και έφυγε αμέσως για Αθήνα, προσπαθώντας να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Είχε έρθει στην Ελλάδα για χαρούμενη στιγμή που μετατράπηκε σε τραγωδία

Ο 24χρονος, γόνος επιχειρηματικής οικογένειας, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μόλις για λίγες ημέρες προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του και να περάσει τις γιορτές με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η χαρά ωστόσο μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ανείπωτο πόνο.

Η θεία του, βαθιά συγκινημένη, περιέγραψε στο newsit.gr τις στιγμές που άλλαξαν για πάντα τη ζωή της οικογένειας:

«Ένα νέο παιδί χάθηκε… πολύ καλό παιδί, με σπουδές. Ήρθε για λίγες μέρες στην Ελλάδα για να ορκιστεί η κοπέλα του και για τις γιορτές. Δεν έχουμε μιλήσει με την άλλη οικογένεια του οδηγού. Η κηδεία θα γίνει Τετάρτη – Πέμπτη, δεν έχουμε κανονίσει κάτι ακόμα. Θα έφευγε πάλι στο Βέλγιο».

Η μητέρα και η αδερφή είδαν το δυστύχημα μπροστά στα μάτια τους

Σοκαρισμένη είναι και η μητέρα του 24χρονου, όπως και η αδερφή του, οι οποίες βρίσκονταν στο σημείο την ώρα του δυστυχήματος.

«Είχαν πάει όλοι μαζί για φαγητό και έγινε αυτό. Μπροστά ήταν η μητέρα του και η αδερφή του. Εισήχθησαν στο ΚΑΤ αλλά πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Είναι σε σοκ όλη η οικογένεια», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο.

Στο χωριό η ταφή του 24χρονου

Ο πατέρας του νεαρού, σύμφωνα με πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντος, βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

«Μίλησα με τον πατέρα, είναι συντετριμμένος. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στην Αθήνα και η ταφή στο χωριό Παπαδάτες, όπου βρίσκονται και άλλοι συγγενείς. Κρίμα… είχαν δύο παιδιά και ο 24χρονος είχε έρθει για λίγες μέρες και θα επέστρεφε πάλι πίσω».