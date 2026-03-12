MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στη Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από δημοτικό σχολείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε σοκ οι κάτοικοι στη Χαλκίδα μετά την είδηση ότι ένας 35χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, οι περίοικοι αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, όταν πλησίασαν το όχημα που ήταν παρκαρισμένο δίπλα στην είσοδο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε πως ο 35χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Οι αρχές έθεσαν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν τις 08:00 το πρωί, καθ’ ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση αναπνοής από το δημοτικό σχολείο. Έτσι, η σορός απομακρύνθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να γίνει μάρτυρας του περιστατικού η σχολική κοινότητα.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δώσει τις οριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του.

Χαλκίδα

