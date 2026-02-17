Θεσσαλονίκη: Βούτηξε τσαντάκι από κατάστημα και τον ακινητοποίησε πελάτης – Είχε κάνει άλλες επτά κλοπές σε τρεις μήνες

Ένας 47χρονος συνελήφθη χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για κλοπή που είχε διαπράξει σε εμπορικό κατάστημα. Τον κλέφτη ακινητοποίησε επισκέπτης του καταστήματος που κατάλαβε τι είχε συμβεί και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο του πέρασαν χειροπέδες.

Συγκεκριμένα, ο 47χρονος εισήλθε χθες το μεσημέρι σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσε ένα τσαντάκι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ. Η πράξη του έγινε αντιληπτή από επισκέπτη του καταστήματος, ο οποίος τον ακινητοποίησε και συνελήφθη από κληθέντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, κατά το χρονικό διάστημα από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 8 Φεβρουαρίου, προέβη σε επτά επιπλέον περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από καταστήματα στο κέντρο της πόλης (ήτοι από κομμωτήριο, γραφεία εταιρείας, αποθήκη καταστήματος, εταιρεία ταχυμεταφορών, 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατάστημα ενδυμάτων) αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των (2.050) ευρώ, διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.