ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με έναν τραυματία τα ξημερώματα – ΙΧ έπεσε σε στάση λεωφορείου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα ΙΧ που κινούνταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Περαίας, κοντά στο Νέο Ρύσιο, εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο και προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του ΙΧ. Επί τόπου έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

