Θεσσαλονίκη: Τροχαία και μοτοσυκλετιστές μοίρασαν κράνη σε οδηγούς δικύκλων – Βίντεο

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΜΟΕ) μοίρασαν το πρωί της Πέμπτης (30/4) κράνη σε διερχόμενους, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί έδωσαν από ένα νέο κράνος σε κάθε οδηγό και μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια για τις νέες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Σιμιγδάλης, βρίσκονταν στο σημείο καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προκειμένου να συμβάλει και αυτός στην ενημέρωση των αναβατών αναφορικά με την οδική ασφάλεια και τη σημαντικότητα του κράνους. Ο ίδιος από πλευράς του δήλωσε: «σήμερα υλοποιούμε μια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών σε συνεργασία με την ΜΟΤΟΕ αναφορικά με το κράνος. Σταματάμε τους πολίτες, ελέγχουμε αν φοράνε κράνος και εν συνεχεία σε τι κατάσταση είναι αυτό, αν είναι παλαιό τους χορηγούμε καινούργιο». Ενώ πρόσθεσε πως «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες και ομοίως παρατηρούμε πως οι περισσότεροι πολίτες φοράνε κράνος».

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Κορελης, πρόεδρος της Μοτοσυκλετιστικης Ομοσπονδίας Ελλάδος ανέφερε πως «σήμερα έχουμε μια δράση η ΜΟΤΟΕ – ΟΜΟΘ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης όπου ενημερώνουμε τους μοτοσικλετιστές για την χρήση των προστατευτικών της ενδυμασίας του μοτοσικλετιστή και του κράνους και σε όσους έχουν κάποιο κράνος το οποίο είναι παλιό και δεν πληροί τις προδιαγραφές τους δίνουμε ένα καινούργιο για να τους εξηγήσουμε ότι το κράνος είναι ένα προστατευτικό μέσο το οποίο όμως έχει ημερομηνία λήξης και το οποίο το αλλάζουμε ανά τακτά διαστήματα. Πιστεύω υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, έχουμε μοιράσει πάρα πολλά φυλλάδια που ενημερώνουν τον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους έχουν ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.