MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου έξω από σχολείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του άγριου ξυλοδαρμού ενός 16χρονου έξω από σχολείο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο ανηλίκους αλβανικής καταγωγής ηλικίας 17 και 15 ετών και έναν 16χρονο Έλληνα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος των τριών ανηλίκων έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 10ης Φεβρουαρίου έξω από σχολείο επί της Λεωφόρου Καραμανλή όταν πομάδα νεαρών επιτέθηκε με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα στον 16χρονο. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη βιαιότητα της επίθεσης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ στα 95 του χρόνια

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Akylas: “Είχα imposter syndrome – Ενώ έχω δουλέψει πολύ μέσα μου έλεγα αν το αξίζω όλο αυτό;”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Πάτρα: Οι νεκρές αδερφές βρέθηκαν η μία δίπλα στην άλλη – Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες σε προχωρημένη σήψη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 5 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 17 Φεβρουαρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν τιμαλφή και κοσμήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης