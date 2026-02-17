Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου έξω από σχολείο

Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες του άγριου ξυλοδαρμού ενός 16χρονου έξω από σχολείο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο ανηλίκους αλβανικής καταγωγής ηλικίας 17 και 15 ετών και έναν 16χρονο Έλληνα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος των τριών ανηλίκων έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 10ης Φεβρουαρίου έξω από σχολείο επί της Λεωφόρου Καραμανλή όταν πομάδα νεαρών επιτέθηκε με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα στον 16χρονο. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη βιαιότητα της επίθεσης.