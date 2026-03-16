Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 8 άτομα για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Συνελήφθησαν οχτώ άτομα για την επίθεση κατά δημοσιογράφων που σημειώθηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, στο γήπεδο της Τούμπας.

Ειδικότερα, ταυτοποιήθηκαν 14 άτομα ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε οκτώ συλλήψεις που αφορούν τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παράβασης της αθλητικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι η ένταση στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας σημειώθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό, όταν μερίδα των οπαδών του «Δικεφάλου» κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού, που βρήκε προηγούμενο τον ΠΑΟΚ με 1-0, ορισμένοι δημοσιογράφοι με δική τους ευθύνη επέστρεψαν στις θέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αφού πήραν τις απαρταίτητες εγγυήσεις των αστυνομικών δυνάμεων αποχώρησαν ειρηνικά από το γήπεδο.

