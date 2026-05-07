Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος που έσφαξε και τεμάχισε αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Για θανάτωση ζώου εκτροφής συνελήφθη 48χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, καθώς εντοπίστηκε, χθες το πρωί, να προβαίνει σε σφαγή και τεμαχισμό αρνιού μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε περιοχή δυτικά της Θεσσαλονίκης.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια δημοτική Αρχή, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Ο 48χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
