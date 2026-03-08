MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος που έκανε ράλι στην ΠΑΘΕ – Έτρεχε με 171χλμ σε σημείο που το όριο ήταν 80χλμ!

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση στην ΠΑΘΕ Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Σίνδου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός οδηγός εντοπίστηκε μέσω συσκευής ελέγχου ταχύτητας (radar) να κινείται με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του με ταχύτητα 171 χιλιομέτρων την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται από τις ρυθμιστικές πινακίδες.

Η υπερβολική ταχύτητα και ο τρόπος οδήγησης κρίθηκαν ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με άλλα διερχόμενα οχήματα αλλά και με πεζούς.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

