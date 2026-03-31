Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για νεαρό που απείλησε να πέσει από τον Λευκό Πύργο – Δείτε φωτο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για νεαρό άνδρα που εκδήλωσε πρόθεση να πέσει από τον Λευκό Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανέβηκε στο μνημείο και φέρεται να δήλωσε πρόθεση να πέσει στο κενό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας αλλά και της Πυροσβεστικής. Επί τόπου έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά ο νεαρός πείστηκε να μην προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μετέφεραν τον άνδρα στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.