Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 20χρονος μετά από μαχαίρωμα στην Περαία

THESTIVAL TEAM

Με τραύμα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ένας 20χρονος άνδρας.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18.10. Τον νεαρό μετέφεραν στο νοσοκομείο φιλικά του πρόσωπα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες, προκειμένου να διαπιστώσουν πως ο 20χρονος βρέθηκε τραυματισμένος.

Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες, καθώς το θύμα χειρουργείται.

