Θεσσαλονίκη: Στα “δίχτυα” της ΕΛ.ΑΣ. έξι άτομα για κλοπές και απάτες – Ξεπερνά τις 30.000 ευρώ η λεία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών εξιχνίασαν συνολικά 2 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών (κλοπές με τη μέθοδο της απάτης), 2 περιπτώσεις κλοπών (1 διάρρηξη οικίας & 1 κλοπή δίκυκλου) και 2 περιπτώσεις απάτης, πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουνίου 2025 έως αρχές Ιανουαρίου 2026, σε περιοχές των Δήμων Νεάπολης – Συκεών και Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις ημεδαποί και 2 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει κοσμήματα-χρυσαφικά συνολικής αξίας 18.600 ευρώ, το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.015 ευρώ και 1 δίκυκλο όχημα.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.