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Θεσσαλονίκη: Πήγε επισκεπτήριο στις φυλακές Διαβατών για να δώσει ναρκωτικά σε κρατούμενο – Τα έκρυψε σε κορδόνι φόρμας

Intime
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Με χειροπέδες κατέληξε ένας 67χρονος που προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά σε έναν επίσης 67χρονο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια επισκεπτηρίου στις φυλακές των Διαβατών από τον έναν 67χρονο και σε γενόμενο έλεγχο από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εντοπίστηκε στην κατοχή του συλληφθέντα συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους 14,6 γραμμάριων, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη εντός κορδονιού φόρμας και προοριζόταν για τον άλλο 67χρονο, ο οποίος ήταν ήδη κρατούμενος.

Τόσο ο επισκέπτης όσο και ο κρατούμενος κατέληξαν με χειροπέδες.

Θεσσαλονίκη

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