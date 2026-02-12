Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 40χρονου που διέρρηξε 10 καταστήματα μέσα σε 3 ημέρες

Συνελήφθη ο 40χρονος άνδρας που μέσα σε 3 μέρες έκανε διάρρηξη σε 10 καταστήματα από τις περιοχές της Τούμπας και της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, σπάζοντας τις τζαμαρίες τους. Σε ένα ζαχαροπλαστείο μπήκε δύο φορές, με την δεύτερη να είναι η μοιραία καθώς καταγράφηκε η δράση του σε βίντεο ντοκουμέντο.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 10/02, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr, ο 40χρονος έκανε διάρρηξη σε ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Τούμπας, το οποίο είχε διαρρήξει ξανά με τον ίδιο τρόπο πριν από 2 ημέρες. Φεύγοντας από την επιχείρηση, ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείο Κωνσταντίνος Τραχανάς μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει όσα έγιναν καταγγέλλοντας πως μέσα σε 34 χρόνια (όσα τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης) τον έχουν κλέψει 40 φορές.

«Ο διαρρήκτης αυτός μπήκε στο κατάστημα μου τα ξημερώματα της Κυριακής για πρώτη φορά, όμως ήρθε για δεύτερη φορά τα ξημερώματα της Τρίτης. Μπήκε σπάζοντας την τζαμαρία του καταστήματος. Και την έσπασε μάλλον κρατώντας ένα μπουζί. Την πρώτη φορά δεν βρήκε το συρτάρι για να πάρει χρήματα, τη δεύτερη φορά μπήκε πάλι με τον ίδιο τρόπο.Βρήκε το συρτάρι, του έπεσαν κάτω τα χρήματα, βρήκε στον πάγκο ένα κινητό και πήρε αυτό. Όμως μόνο η ζημιά που έγινε στην τζαμαρία φτάνει. Η αστυνομία τον συνέλαβε δυο στενά μετά το μαγαζί μας. Το κατάστημα μας λειτουργεί από το 1992 και το έχουν διαρρήξει συνολικά 40 φορές. Είναι λες και μπαίνουν δύο φορές τον χρόνο», καταγγέλλει.

Σε βάρος του 40χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 13/02. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των 192,20 ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιούσε όταν έκανε τις διαρρήξεις.

Προανακριτικά φέρεται να δήλωσε πως αποδέχεται ότι έκλεψε το μοτοποδήλατο, όμως δεν θυμάται απολύτως τίποτα για τις διαρρήξεις.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος διαρρήκτης έχει απασχολήσει στο παρελθόν για άλλες περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών.