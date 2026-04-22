Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Εύβοιας: Ανήκει σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Ραφήνα

Σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στις 29 Ιανουαρίου ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην παραλία Γαλάζια Λίμνη της Εύβοιας.

Η σορός εντοπίστηκε στις 7 Απριλίου 2026 στην Εύβοια και ταυτοποιήθηκε. Η Ευγενία Καρούσου φέρεται να είχε βγει εκείνο το πρωί για μια βόλτα σε κοντινή παραλία στην Ραφήνα όπου διέμενε κι έκτοτε τα ίχνη της είχαν χαθεί. Άγνωστο ακόμη πως η 82χρονη βρέθηκε στο νερό, με τα κύματα να τη ξεβράζουν σχεδόν τρεις μήνες αργότερα στην παραλία της Εύβοιας.

Για τον εντοπισμό της στις 23/3/2026 η «Γραμμή Ζωής» είχε ενεργοποιήσει Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειας. Η υπηρεσία Silver Alert, την 15 Απριλίου 2026, δέχθηκε πληροφορία σχετικά με τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη σήψη, αδιευκρίνιστου φύλου και ηλικίας από το Λιμεναρχείο Αλιβερίου στις 7 Απριλίου στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκε δυστυχώς στην αναζητούμενη ηλικιωμένη Ευγενία Καρούσου.