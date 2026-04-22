MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Εύβοιας: Ανήκει σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Ραφήνα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στις 29 Ιανουαρίου ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στην παραλία Γαλάζια Λίμνη της Εύβοιας.

Η σορός εντοπίστηκε στις 7 Απριλίου 2026 στην Εύβοια και ταυτοποιήθηκε. Η Ευγενία Καρούσου φέρεται να είχε βγει εκείνο το πρωί για μια βόλτα σε κοντινή παραλία στην Ραφήνα όπου διέμενε κι έκτοτε τα ίχνη της είχαν χαθεί. Άγνωστο ακόμη πως η 82χρονη βρέθηκε στο νερό, με τα κύματα να τη ξεβράζουν σχεδόν τρεις μήνες αργότερα στην παραλία της Εύβοιας.

Για τον εντοπισμό της στις 23/3/2026 η «Γραμμή Ζωής» είχε ενεργοποιήσει Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειας. Η υπηρεσία Silver Alert, την 15 Απριλίου 2026, δέχθηκε πληροφορία σχετικά με τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη σήψη, αδιευκρίνιστου φύλου και ηλικίας από το Λιμεναρχείο Αλιβερίου στις 7 Απριλίου στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκε δυστυχώς στην αναζητούμενη ηλικιωμένη Ευγενία Καρούσου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

