Θεσσαλονίκη: Πιάστηκε στα πράσα ο διαρρήκτης που άνοιξε δέκα καταστήματα σε ένα βράδυ σπάζοντας τζαμαρίες

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο διαρρήκτης που τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (8/2) διέρρηξε καταστήματα σε Τούμπα και Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Τον άνδρα συνέλαβαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης όταν τον εντόπισαν να εξέρχεται από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή Χαριλάου, το οποίο είχε διαρρήξει. Πρόκειται για έναν 40χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που αφαίρεσε από το εσωτερικό του καταστήματος, το χρηματικό ποσό των (192,20) ευρώ και διάφορα προϊόντα, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, καθώς επίσης και ένα μοτοποδήλατο, που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος ξημερώματα της 08-02-2026, διέρρηξε δέκα καταστήματα στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο δράστης εισήλθε στα καταστήματα σπάζοντας τις τζαμαρίες στην είσοδο αυτών.

Σημειώνεται ότι η δράση του είχε καταγράφει και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος.

Τέλος, στην οικία του βρέθηκε ρουχισμός που έφερε κατά την τέλεση των διαρρήξεων, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές και εργαλεία, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.