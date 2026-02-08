Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το μπαράζ διαρρήξεων που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καταστήματα της Τούμπας

Έξι διαρρήξεις το ίδιο βράδυ σημειώθηκαν στην ανατολική Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα σε γειτονιές της Τούμπας και της Χαριλάου.

Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εξετάζουν τα ενδεχόμενα να πρόκειται είτε για τον ίδιο δράστη είτε για σπείρα που λυμαίνεται στις δύο αυτές περιοχές.

Επισήμως, στην αστυνομία έχουν καταγγελθεί δύο περιστατικά με τις έρευνες των διωκτικών αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε ένα από τα καταστήματα που εισέβαλε ο αδίστακτος δράστης, δε βρήκε χρήματα στο ταμείο και αποχώρησε τελικά με λεία δύο τάμπλετ που βρήκε.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

«Ήρθα στις 5 το πρωί και τα βρήκα όλα γυαλιά καρφιά. Φοβήθηκα μήπως ήταν ακόμη μέσα και έτσι κάλεσα την αστυνομία και περίμενα σε απόσταση», αναφέρει υπάλληλος καφετέριας που έγινε μάρτυρας της δράσης του κουκουλοφόρου

«Έσπασε την πόρτα και πήρε ο,τι βρήκε μπροστά του. Δεν είναι τόσο σημαντική η αξία της λείας όσο οι ζημιές που προκάλεσε καταφέρνοντας να σπάσει τη τζαμαρία. Έχουμε απανωτά χτυπήματα στην περιοχή μας. Δεν είμαστε σίγουροι αν πρόκειται για κάποια σπείρα ή ένα μεμονωμένο άτομο», θα πει από πλευράς του υπεύθυνος καταστήματος ηλεκτρικών ειδών επί της οδού Ανατολικής Θράκης, στην περιοχή της Τούμπας.

«Μπήκε στο κατάστημα σπάζοντας την πόρτα. Χτύπησε ο συναγερμός αλλά αυτός δεν φάνηκε να πτοείται. Άνοιξε το ταμείο, βρήκε κάποια κέρματα τελικά τα άφησε και έφυγε χωρίς να κάνει τίποτε άλλο», επισημαίνει από μέρους της ιδιοκτήτρια άλλης επιχείρησης, που βρίσκεται στην ίδιο οδό.

Δείτε φωτογραφίες από τις διαρρήξεις