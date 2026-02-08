MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στόχος διαρρήκτη έγιναν έξι καταστήματα στην Τούμπα – Έσπαγε τζαμαρίες και άρπαζε ό,τι έβρισκε

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στόχος άγνωστου άνδρα έγιναν συνολικά έξι καταστήματα τα ξημερώματα της Κυριακής (08/02) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για έναν δράστη ο οποίος έσπαγε τις τζαμαρίες, προκειμένου να εισβάλει στους χώρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δράση του ξεκίνησε περίπου στις 05:00, από την οδό Ανατολικής Θράκης, και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα ανατολικά. Ο δράστης έσπαζε τις βιτρίνες των καταστημάτων, έμπαινε στο εσωτερικό τους και αφαιρούσε ό,τι έβρισκε.

Τη δράση του έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, τα πλάνα των οποίων βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.

Θεσσαλονίκη Ληστεία

