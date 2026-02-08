Θεσσαλονίκη: Στόχος διαρρήκτη έγιναν έξι καταστήματα στην Τούμπα – Έσπαγε τζαμαρίες και άρπαζε ό,τι έβρισκε

Στόχος άγνωστου άνδρα έγιναν συνολικά έξι καταστήματα τα ξημερώματα της Κυριακής (08/02) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για έναν δράστη ο οποίος έσπαγε τις τζαμαρίες, προκειμένου να εισβάλει στους χώρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δράση του ξεκίνησε περίπου στις 05:00, από την οδό Ανατολικής Θράκης, και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα ανατολικά. Ο δράστης έσπαζε τις βιτρίνες των καταστημάτων, έμπαινε στο εσωτερικό τους και αφαιρούσε ό,τι έβρισκε.

Τη δράση του έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, τα πλάνα των οποίων βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.