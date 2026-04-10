Θεσσαλονίκη: Νεκρός σκύλος εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων στο λιμάνι – Έρευνα από το Λιμενικό

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκε νεκρό ζώο συντροφιάς σε χώρο του λιμανιού, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης για την ύπαρξη νεκρού σκύλου στον χώρο των συνεργείων του Σ.ΕΜΠΟ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία εντόπισαν το ζώο τοποθετημένο μέσα σε πλαστική σακούλα, εντός κάδου απορριμμάτων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άτυχο ζώο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές αναζητούν τον άγνωστο δράστη που φέρεται να το εγκατέλειψε στο σημείο.

Η σορός του σκύλου πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο των κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν αποκλείεται η διερεύνηση να επεκταθεί σε ζητήματα κακοποίησης ζώου.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν αύριο σούπερ μάρκετ και καταστήματα

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Κωστής Σαββιδάκης: Έχασα την ανιψιά μου όταν ήταν 7 ετών, δούλεψα με 220 πιτσιρίκια εκείνο το καλοκαίρι, ήταν δώρο για την απώλεια της μικρής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Φωτιά σε ποιμνιοστάσιο στις Σέρρες – Κάηκαν ζώα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο “Παπαγεωργίου” η 61χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πούτιν: Ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία λόγω Πάσχα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κικίλιας: Συγκράτηση τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία