ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ένταση και προσαγωγές αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ομάδα αντιεξουσιαστών είχε συγκεντρωθεί πλησίον του μνημείου του Λευκού Πύργου για να εμποδίσει συγκέντρωση της εθνικιστικής οργάνωσης Ιερός Λόχος με αφορμή την επέτειο των Ιμίων.

Τη στιγμή που οι αντιεξουσιαστές επέστρεφαν προς το μνημείο της Καμάρας για να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωση τους προκλήθηκε ένταση με την Αστυνομία. Αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων αντιεξουσιαστών.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Επεισόδια Καμάρα

