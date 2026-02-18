MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά μπούκαραν σε καταστήματα και άρπαξαν πατίνι, τάμπλετ και κινητό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ανήλικων Ρομά, ηλικίας 15,13 και 13 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν διότι τους έπιασαν να τρέχουν κρατώντας ηλεκτρονικά είδη, των οποίων την κατοχή δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι χθες το απόγευμα μπήκαν σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης απ’ όπου αφαίρεσαν ένα παιδικό πατίνι εντός συσκευασίας, τρία τάμπλετ και ένα συσκευή κινητού τηλεφώνου, συνολικής αξίας 650 ευρώ.

Θεσσαλονίκη

