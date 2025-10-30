Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του και τον τραυμάτισε βαριά

Στιγμές φρίκης έζησε χθες το βράδυ ένας 70χρονος από τα χέρια του 31χρονου προσωρινού συγκατοίκου του, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 21:30 και ενώ οι άνδρες είχαν διαπληκτισμό εντός διαμερίσματος, ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και χτύπησε τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα! Στη συνέχεια μάλιστα ο 31χρονος βούτηξε τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος.

Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.