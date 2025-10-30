MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 31χρονος χτύπησε με σφυρί τον 70χρονο συγκάτοικό του και τον τραυμάτισε βαριά

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στιγμές φρίκης έζησε χθες το βράδυ ένας 70χρονος από τα χέρια του 31χρονου προσωρινού συγκατοίκου του, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 21:30 και ενώ οι άνδρες είχαν διαπληκτισμό εντός διαμερίσματος, ο 31χρονος άρπαξε ένα σφυρί και χτύπησε τον 70χρονο σε κεφάλι και σώμα! Στη συνέχεια μάλιστα ο 31χρονος βούτηξε τραπεζικές κάρτες από το τσαντάκι του θύματος.

Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου εντόπισαν λίγο αργότερα τον 31χρονο και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ρωσία: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18χρονη μουσικός για τα αντιπολεμικά της τραγούδια

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Οι The Cure επιστρέφουν στις 15 Ιουλίου στην Ελλάδα – Η θρυλική gothic μπάντα σε ένα μοναδικό live

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Έζησε με νεφρό από χοίρο για 271 ημέρες, δημιουργώντας μοναδικό ρεκόρ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Μοναδική εκδήλωση μουσικής και λόγου για τους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων για την ελευθερία

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Βιταμίνη Β12 παρενέργειες: Τι μπορεί να πάθετε όταν παίρνετε πολλά συμπληρώματα