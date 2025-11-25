MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 63χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του μέσα σε πλοίο στο δρομολόγιο Σαλαμίνα – Πέραμα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαλαμίνα-Πέραμα, όταν 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρωσίας, επιτέθηκε στη 50χρονη σύζυγό του, επίσης ρωσικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άνδρας χειροδίκησε σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκαλώντας της χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μώλωπες και αιματώματα.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο Πέραμα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 63χρονου, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, συνοδευόμενη από τα ανήλικα παιδιά της και στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια εξήλθε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πέραμα Σαλαμίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

