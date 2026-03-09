Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε με 151 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Μαραθώνος
Συνελήφθη 25χρονος μοτοσικλετιστής που οδηγούσε επί της λεωφόρου Μαραθώνος στην περιοχή του Μαραθώνα με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων.
Όπως μεταδίδει το protothema.gr, μέσω ραντάρ, διαπιστώθηκε πως ο 25χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
