Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε με 151 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Μαραθώνος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη 25χρονος μοτοσικλετιστής που οδηγούσε επί της λεωφόρου Μαραθώνος στην περιοχή του Μαραθώνα με ταχύτητα 151 χιλιομέτρων.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, μέσω ραντάρ, διαπιστώθηκε πως ο 25χρονος κινούνταν με 151 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 91 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αθήνα Τροχαία

