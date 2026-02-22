Συναγερμός στην Καβάλα: Φωτιά σε αλιευτικό σκάφος

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας για εκδήλωση μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο κατάστρωμα ενός αλιευτικού (Α/Κ) σκάφους που βρισκόταν στoν κεντρικό λιμένα Καβάλας. Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, ωστόσο η πυρκαγιά κατασβήστηκε με ιδία μέσα από το πλήρωμα του σκάφους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Α/Κ, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.