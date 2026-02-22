MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στην Καβάλα: Φωτιά σε αλιευτικό σκάφος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας για εκδήλωση μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο κατάστρωμα ενός αλιευτικού (Α/Κ) σκάφους που βρισκόταν στoν κεντρικό λιμένα Καβάλας. Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καβάλας, ωστόσο η πυρκαγιά κατασβήστηκε με ιδία μέσα από το πλήρωμα του σκάφους. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Α/Κ, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Καβάλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ουκρανία: Το Κίεβο απορρίπτει “τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς” της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας που απειλούν να διακόψουν τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Το 2019 χώριζα, δεν ντυνόμουν αποκριάτικα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση πετάει μονίμως χαρταετό

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έσυρε τον χορό στο καρναβάλι του δήμου Χαϊδαρίου – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

New York Times: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το Ιράν για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ – Οι οδηγίες, τα σχέδια διαδοχής και η εσωτερική καταστολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα – Κίνδυνος ακρωτηριασμού των δακτύλων του