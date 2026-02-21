MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σύγκρουση προαστιακού με ΙΧ στην Πάτρα – Δείτε εικόνα από το σημείο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο περιστατικό με εμπλοκή αμαξοστοιχίας του Προαστιακού και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Πέντε Πηγαδίων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η προστατευτική μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση ήταν κατεβασμένη, όταν οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει και βρέθηκε μπροστά στις γραμμές.

Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το όχημα σε μικρή απόσταση και ενεργοποίησε άμεσα φρένο έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η αμαξοστοιχία δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και σημειώθηκε σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, ενώ χτυπήθηκε και μέρος της μηχανής του τρένου.

Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Τέλος, τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Πάτρα Προαστιακός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Βιολάντα: Νέα στοιχεία για παραλείψεις πριν από τη φονική έκρηξη – Πιθανή η άσκηση ποινικών διώξεων και σε άλλα πρόσωπα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52.000.000 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Καντεβέρε: Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άρης: Τελική ευθεία ενόψει Κηφισιάς – Τα νεότερα για τους τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θύμα απάτης έπεσε 67χρονη σε περιοχή της Κοζάνης – Έδωσε σε αγνώστους κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Μείωση του ποσοστού εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με το 2025