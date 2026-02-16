Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο Ρέθυμνο – Τρεις συλλήψεις

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένας ανήλικος στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ ενώ για την υπόθεση οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε τρία άτομα.

Το περιστατικό μέθης του 17χρονου έγινε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το flashnews o 17χρονος πήρε ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από το σπίτι του και μετέβη σε άλλο, φιλικό σπίτι, όπου κατανάλωσε αρκετή ποσότητα, με αποτέλεσμα να χρήζει νοσηλείας.

Ο πατέρας του τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης, όπου εκεί οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας του 17χρονου αλλά και το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι όπου καταναλώθηκε το αλκοόλ. Οι συλληφθέντες συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου.

Ο 17χρονος έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, με την υγεία του να μην διατρέχει κίνδυνο.