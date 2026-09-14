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Σπάτα: Συνελήφθησαν 6 άτομα για τηλεφωνικές απάτες – Λεία άνω των 350.000 ευρώ

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους ξήλωσε η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής στα Σπάτα.

Το κέντρο βρισκόταν σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο Μοναστηράκι, εντόπιζαν τα θύματά τους και τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα και προσποιούμενοι τους λογιστές, τους εφοριακούς και τους υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, τους εξαπατούσαν, τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Συνελήφθησαν έξι μέλη της σπείρας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews που δρούσε από τις αρχές καλοκαιριού.

Από την μέχρι τώρα έρευνα της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκαν επτά περιπτώσεις απάτης, με θύματα ηλικιωμένους και τη λεία τους να ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων.

Σε έρευνα που έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο των απατεώνων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM αλλά και ένα αυτοκίνητο.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι τρεις την Τετάρτη.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση.

Σπάτα Τηλεφωνικές απάτες

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