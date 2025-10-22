Σέρρες: 14χρονη και 17χρονη διέρρηξαν κατάστημα στο κέντρο – Αφαίρεσαν προϊόντα αξίας 5.000 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 14 και 17 ετών, για υπόθεση διάρρηξης καταστήματος στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν οι δύο ανήλικες παραβίασαν την είσοδο καταστήματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 65 ευρώ, καθώς και διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση της παθούσας.

Μέρος των κλοπιμαίων εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.