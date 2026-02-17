MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πύργος: Τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση ΙΧ με αγροτικό – Βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/2) στην οδό Κατακόλου, στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Διονυσόπουλου στο Πύργο Ηλείας. Στο ατύχημα, τα αίτια του οποίου διερευνώνται, ενεπλάκησαν ένα επιβατηγό ΙΧ και ένα αγροτικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, από την σφοδρή σύγκρουση, προέκυψε ο εγκλωβισμός των δύο επιβαινόντων στο επιβατηγό όχημα και ενός ατόμου στο αγροτικό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή των πυροσβεστών και διακομίστηκαν με τρία διαφορετικά ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός του αγροτικού οχήματος ενώ οδηγός και συνοδηγός του ΙΧ ελαφρύτερα.

