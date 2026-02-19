MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: Ζημιές σε 6 αυτοκίνητα, έσπασαν τα τζάμια διαμερίσματος από το ωστικό κύμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρές ζημιές από την έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό, αναζητούνται οι δράστες

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Κορυδαλλού, στην Αθήνα, όταν άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε δρόμο της περιοχής.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, περίπου στις 4 τα ξημερώματα εξερράγη χειροβομβίδα στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Δελφών στον Κορυδαλλό.

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

Οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή μέσα στα στενά του Κορυδαλλού και αναζητούνται από τις Αρχές, που διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα τουλάχιστον 4-5 οικοδομικών τετραγώνων.

Κορυδαλλός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις 38 συλλήψεις στην αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Μπάνιο με κρύο νερό τον χειμώνα: Πώς επηρεάζει στ’ αλήθεια το ανοσοποιητικό

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ένας 13χρονος βάζει φωτιά στα μαλλιά μιας ανυποψίαστης γυναίκας μέσα σε λεωφορείο στο Ισραήλ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Λυκόσκυλο εισβάλλει σε πίστα σκι και τρέχει δίπλα σε αθλήτριες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Στη φυλακή τέσσερις μάρτυρες του Ιεχωβά στη Ρωσία – Καταδικάστηκαν για εξτρεμιστική δραστηριότητα