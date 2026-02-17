Πάτρα: Συνελήφθη 48χρονος μεθυσμένος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 54χρονο

Στη σύλληψη ενός 48χρονου, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας (16/2) αφού μέθυσε, επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι 54χρονο στο χέρι, προχώρησε η Αστυνομία στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24, ο 48χρονος μεθυσμένος φέρεται να βρισκόταν σε καφενείο στην οδό Νοταρά, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους επιτέθηκε στον 54χρονο.

Μάλιστα επιχείρησε να επιτεθεί και σε έναν 49χρονο, αλλά ακινητοποιήθηκε από κάποια άτομα.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και τον συνέλαβε για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.