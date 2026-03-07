MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Παρανάλωμα του πυρός φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό αέριο έξω από την Άσσηρο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα φορτηγό καίγεται ολοσχερώς στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών στο ύψος της Ασσήρου στο ρεύμα προς Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα μετέφερε ψυκτικό αέριο και για άγνωστους λόγους τυλίχτηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ το φορτηγό είναι σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Ο οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Λόγω της δυσκολίας στην κατάσβεση έχει αποκλειστεί ο δρόμος από την Τροχαία και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων με τους οδηγούς να ανεβαίνουν μέχρι και στη νησίδα για να δουν τι συμβαίνει και έχει μπλοκάρει η κυκλοφορία.

Φορτηγό Φωτιά

