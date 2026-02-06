MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά σε ΙΧ ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (06/02), στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γύρω στις 20:30, σε περιοχή του δήμου Δέλτα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Τέλος, από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκταταμένες υλικές ζημιές.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

