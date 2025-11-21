Παγκράτι: 84χρονος οδηγός παραβίασε την προτεραιότητα και έγινε το φονικό τροχαίο με θύμα την 75χρονη

Φως στις συνθήκες του τροχαίου με μία 75χρονη νεκρή, επιχειρούν να ρίξουν οι αστυνομικοί.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα και παρασύρθηκε η πεζή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το τροχαίο έγινε όταν ο 84χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν έδωσε προτεραιότητα στο έτερο ΙΧ που οδηγούσε 57χρονος με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Ένα από τα αυτοκίνητα εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την 75χρονη η οποία βρήκε τραγικό θάνατο.

Μαζί με την 75χρονη ήταν και η 32χρονη κόρη της η οποία είναι ΑμεΑ. Η νεαρή μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και κατά την έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε πως δεν έχει άλλους συγγενείς.

Οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο είχαν διπλώματα οδήγησης σε ισχύ.

Δείτε βίντεο από το σημείο: