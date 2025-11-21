MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία συνέβη μετά από σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής (21/11), στο Παγκράτι, όταν από τη σύγκρουση δύο οχημάτων μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου Παγκράτι, με τα αυτοκίνητα να συγκρούονται και μετά το ένα να παρασύρει μία πεζή γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο με την κόρη της.

Σύμφωνα με το newsit.gr η γυναίκα, που ήταν σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς κατέληξε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη σύγκρουση να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, λόγω κάποιου παθολογικού αιτίου.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr: «Περίπου στις 6:30 η ώρα μια γυναίκα με την κόρη της που ήταν επί της οδού Νεοπτόλεμου είχε πάει σούπερ μάρκετ. Η γυναίκα έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το πόδι της, ήταν πολύ χάλια. Η κόρη της πρέπει να την γλίτωσε. Το αυτοκίνητο που κινούταν προς την Νεοπτολεμαίου χτύπησε ένα αυτοκίνητο που κινούταν επι της Ιλιάδος, πρέπει να έτρεχε γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά παντού και μετά χτύπησε και την γυναίκα που ήταν με τα πόδια μαζί με την κόρη της».

Σύμφωνα με μαρτυρία, η γυναίκα περπατούσε μαζί με την κόρη της που είναι ΑμεΑ, όταν το ένα όχημα που έτρεχε, συγκρούστηκε με το πρώτο αυτοκίνητο και μετά την παρέσυρε. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο μάρτυρας, η γυναίκα, που ήταν γνωστή στη γειτονιά, φρόντιζε ολομόναχη την κόρη της μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Παγκράτι Φονική παράσυρση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

“Πράσινο φως” στον Μυστακίδη από την ΕΕΑ για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Δέκα χρόνια MasterChef – Οι τρεις κριτές στα γυρίσματα του νέου κύκλου: “Θα γράψουμε ιστορία”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 21 ώρες πριν

Έτσι θα βάλεις τέλος στα θολωμένα τζάμια του αυτοκινήτου – Αυτό είναι το κόλπο που τα ξεθαμπώνει άμεσα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Δήμητρα Ματσούκα: Είναι στεναχωρημένη, ξέρει ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Σιμόπουλος για παρέμβαση Ρουβίκωνα στο γραφείο του: Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν τα Τέμπη, δεν πτοούμαι