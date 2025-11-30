Λούτσα: Ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του ο 24χρονος που σκοτώθηκε – “Λυπάμαι για το παιδί” λέει η μητέρα του οδηγού

Ανείπωτος είναι ο πόνος της μητέρας του 24χρονου, που άφησε την τελευταία του πνοή στην οδό Αρτέμιδος στην Λούτσα, μετά το δυστύχημα που προκάλεσε η τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11).

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 00:30, όταν ο 29χρονος οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μέσα στην περιοχή της Λούτσας. Εκεί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και αφού προσέκρουσε σε 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα, η πορεία του σταμάτησε τελικά πάνω στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο του άτυχου 24χρονου ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου και διέμενε για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε η μητέρα του 29χρονου.

Η μητέρα και η αδερφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας τραύματα στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η σύντροφός του νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, η οποία δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, καθώς και ανοιχτό κάταγμα κνήμης γι το οποίο χειρουργήθηκε. «Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

