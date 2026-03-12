MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λασίθι: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Μηχανή πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε φορτηγό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη (12/3) σε περιοχή του Λασιθίου Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, μηχανή που οδηγούσε 26χρονος αλλοδαπός με συνεπιβάτη έναν 23χρονο άνδρα πακιστανικής υπηκοότητας και κινούνταν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μακρύ Γιαλού – Γούδουρα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε πάνω σε φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 23χρονου ενώ τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ο 26χρονος οδηγός της μηχανής που στερούνταν διπλώματος οδήγησης.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, όπως και του 26χρονου οδηγού της μηχανής, που νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Θανατηφόρο τροχαίο Λασίθι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

