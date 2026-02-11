Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι – Έρευνες από την ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του
THESTIVAL TEAM
Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (10/02) στη Λάρισα, όπου ένας άνδρας κυνηγούσε στη μέση του δρόμου παιδιά, κρατώντας μαχαίρι.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν στην οδό Δημοσθένους στο κέντρο της Λάρισας, όταν ο άνδρας είδε μπροστά του τα παιδιά, και χωρίς λόγο ξεκίνησε να τα απειλεί και να τα κυνηγά έχοντας σηκωμένο το οπλισμένο, με μαχαίρι, χέρι του.
Τα παιδιά τράπηκαν γρήγορα σε φυγή και δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός. Μετά από καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ., ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει συλληφθεί.
Τέλος, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένο άτομο.
